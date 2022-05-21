وزير الداخلية: “انتخابات البلدي” تجسيد للتواصل الإيجابي بين القيادة والشعب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، على أن انتخابات مجلس البلدي 2022 ترجمة وتجسيد فريد للتواصل الإيجابي بين القيادة العليا والشعب، ومثالاً حياً على المشاركة الفاعلة للمواطنين في صياغة حاضرهم واستكمال مسيرة مستقبلهم.

جاء ذلك، خلال متابعة النواف لسير العملية الانتخابية لمجلس البلدي 2022 والتي انطلقت صباح اليوم، حيث تابع خطط تأمين المقار الانتخابية وانتشار رجال الأمن لفرض السيطرة الأمنية وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة كما اطمأن على الإجراءات والتسهيلات والجهود المبذولة للتيسير على الناخبين والناخبات في الادلاء بأصواتهم.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حرص القيادة السياسية الحكيمة على ان تتوائم انتخابات المجلس البلدي مع عمق جذور المسيرة الديمقراطية الكويتية مشدداً على أن العرس الديمقراطي تجسيد عملي لقيم التلاحم والتعاون المستمدة من ميراثنا الحضاري.

وأشاد النواف بمنظومة التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة، للخروج بالعملية الانتخابية بالصورة التي تتناسب والديمقراطية الكويتية .

وتمنى النواف للمرشحين التوفيق والسداد في خدمة المواطنين، مشيراً الى تسخير كافة الامكانيات البشرية والمادية للتيسير على الناخبين وتحقيق أعلى درجات الشفافية.