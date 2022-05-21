سويسرا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا اليوم السبت أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في البلاد.

وذكرت مديرية الصحة في مقاطعة برن أنه من المرجح أن يكون صاحب الحالة قد أُصِيْب بالعدوى في الخارج.

وكان قد تم إبلاغ السلطات عن الاشتباه في هذه الحالة أمس الجمعة قبل أن يؤكد أحد المعامل الإصابة.

وذكرت مديرة الصحة أن الشخص المصاب تلقى رعاية في العيادة الخارجية وتم إيداعه في العزل المنزلي وأضافت أنه تم إبلاغ كل الأشخاص الذين خالطوه.

يشار إلى أن حالات الإصابة بهذا المعرض المعدي النادر تزايدت في بعض الدول الأوروبية منذ مطلع أيار/مايو الجاري، كما تم الإعلان عن حالات إصابة مؤكدة أيضا في كل من استراليا وكندا والولايات المتحدة.

وغالبا ما تتسبب الإصابة بعدوى فيروس جدري القرود في أعراض طفيفة لكن الإصابة قد تسبب مسارات خطيرة للمرض في بعض الأحيان.