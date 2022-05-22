سلطنة عُمان ترفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا

قررة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الأحد، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

ودعت اللجنة أفراد المجتمع للاستمرار في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية، والالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

وحثت الجميع، وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومن لديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وأهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وأشادت بالدور البنّاء للجهات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مـع التدابير والإجراءات الوقائية وما قدمته من إسهامات حدّت من انتشار الجائحة.