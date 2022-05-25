“البيئة” ترصد عوالق بنية في جون الكويت تسبب اختناق الأسماك

أعلنت الهيئة العامة للبيئة قيام فريق من الهيئة بعمل مسح بحري للمنطقة البحريه المقابلة لشرق موقع نادي اليخوت، لافتة إلى أنه تم رصد بقع لعوالق نباتية بنية اللون مائله للأحمر على امتداد الموقع.

ولفتت إلى أنه تم جمع العينات من مياه البحر واجراء التحاليل البيولوجية اللازمة، حيث تبين ازدهار نوع (Myrionekta rubrum) والتابع لمجموعة Photosynthetic ciliates التي بلغت اعدادها 420،000،000 خلية/لتر.

وذكرت أن ان ازدهار هذا النوع قد يتسبب في نقص الاكسجين المذاب وتغيير لون في مياه البحر بالتالي اختناق الأسماك.

وقالت ان هذا الرصد يأتي ضمن المسوحات البحرية الروتينية لعدد من المواقع البحرية في منطقة جون الكويت لمراقبة الأوضاع البيئية لحالات نفوق الاسماك والمد الاحمر، مشيرة إلى أنها ستستكمل عمل المسوحات الميدانية لمنطقة جون الكويت ومتابعة الأوضاع البيئية في الأيام القادمة.