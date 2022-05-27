“الداخلية والدفاع” تقر “إقامة الأجانب”

وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على قانون الاجانب بعد بحثه من كل الجوانب مع وزارة الداخلية والجهات المعنية ذات الصلة والتصويت عليه في اجتماع اللجنة اليوم.

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سعدون حماد موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «إقامة الأجانب».

وأوضح حماد، في تصريح، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم القانون المكون من 36 مادة وصوتت عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

ونص المشروع على أن يسمح للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات و10 سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات في الكويت، و15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بشأن مجالات استثماراتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.