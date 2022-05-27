“البلدية”: نتحفظ على بيان النادي العربي ونؤكد دعم الأندية وحقها في الاستثمار

أكدت بلدية الكويت اهتمامها بدعم الأندية الرياضية والالتزام بجميع القوانين الصادرة التي كفلت لها حق الاستثمار، معربة عن تحفظها لما جاء في بيان النادي العربي الرياضي في شأن الاستثمار بالاندية الرياضية.

وأضافت البلدية أن اللجنة المختصة لوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة في شأن منح تراخيص الاستثمار بالاندية الرياضية واقتراح البدائل المناسبة والمعايير التي تساهم في الحفاظ على الهدوء والسكينة في مناطق السكن الخاص بالإضافة إلى دعم الرياضة والشباب الكويتي، رفعت تقريرها بتاريخ 11 ابريل 2022، حيث تم اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بالكامل دون الاعتراض على اي توصية من جانب بلدية الكويت.

وبينت أنه تمت اعادة العمل واستئناف الإجراءات الخاصة في الاستثمار بالاندية الرياضية منذ تاريخ 13 ابريل 2022 وحتى تاريخه بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن العديد من الاندية الرياضية تعمل حالياً على استكمال اجراءات استخراج التراخيص الخاصه بها وفق الضوابط المحدثة وهناك طلبات لأندية ما زالت تسير وفق الاجراءات المعمول بها.

وأشارت إلى ان النادي العربي قد تقدم بطلب لاستصدار ترخيص في شأن مجمع تجاري وناد صحي وفق مساحاته التجارية في تاريخ 8 مايو 2022، وجاري العمل وفق الاجراءات المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة وموافقاتها، داعية اعضاء مجلس ادارة النادي العربي لمتابعة الطلب المقدم تمهيدا لاعتماده وفق الاجراءات المعمول بها.