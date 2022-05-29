بدء اختبارات نهاية الفترة الثانية للمرحلة المتوسطة والعاشر والحادي عشر للعام الدراسي 2021-2022

بدأت اليوم الأحد اختبارات نهاية الفترة الدراسية الثانية للطلاب والطالبات الدارسين في المرحلة المتوسطة بالإضافة إلى الصفين العاشر والحادي عشر الثانوي للعام الدراسي 2021-2022.

وأكدت وزارة التربية في بيان صحفي حرصها على الجاهزية التامة والاستعدادات اللازمة لإجراء الاختبارات النهائية في صفوف النقل بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

ويؤدي طلبة الصف العاشر اختبار مادة الفيزياء في حين يؤدي طلبة الصف الحادي عشر بقسمه العلمي اختبار الرياضيات.

في موازاة ذلك يؤدي طلبة القسم الأدبي اختبار مادة مبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد.

ومن المقرر أن تنتهي الاختبارات يوم الخميس الموافق التاسع من شهر يونيو المقبل.