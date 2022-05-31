مجلس الوزراء يعتمد أعضاء “البلدي” المعينين

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في المجلس البلدي، وهم: إسماعيل حيدر بهبهاني، شـريفــة صالـح الشلفـان، عليـــاء أحمـــد الفارســي، عبداللطيف عبدالله الدعي، منيـــرة جاســــم الأميـــر، فــــرح ســــالم الرومـــــي، وقرر رفعه لسمو الأمير، متمنياً للأعضاء المعينين كل النجاح والتوفيق مع زملائهم الأعضاء المنتخبين في تعزيز دور المجلس البلدي في ممارسة مهامه ومسئولياته لدعم جهود التنمية الشاملة في البلاد.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستمع المجلس إلى شرح قدمه كل من وزير الصحة ومدير الصحة العامة، حول آخر تطورات انتشار «جدري القرود» (MONKEYPOX VIRUS) وذلك من واقع إحصائية عن الدول التي أنتشر فيها الفيروس وأعداد الإصابات والوفيات، مؤكداً خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه ولله الحمد، كما أحاط المجلس علماً بالإجراءات الاحترازية التي باشرت وزارة الصحة باتخاذها لمواجهة تطورات هذا الفيروس وتلافي تسربه إلى البلاد والوقاية منه.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من جهاز الأمن الوطني المتضمن “دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في دولة الكويت”، والتي اشتملت على التحديات والمخاطر التي تواجه استراتيجية الأمن الغذائي والمتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت، إلى جانب أهم المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها على المدى القصير والمتوسط في هذا الشأن.

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن آلية عمل اللجنة لأداء الاختصاصات المناطة إليها.