اليوم بدأ موسم صيد “الميد”

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك بجهود وزير الاسكان المهندس علي الموسى بصفته مسؤولا عن هيئة الزراعة، كما ثمن جهود كل من مدير عام الهيئة العامة للزراعة بالتكليف المهندس علي الفارسي، ونائب المدير العام لشئون الثروه السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي مؤكدا أن أبوابهم مفتوحة ويمدون يد التعاون لاتحاد الصيادين والاتحادات المعنية بالأمن الغذائي، ومعبرا عن سعادته بتفهم هيئة الزراعة لمطالب الصيادين والسماح بفتح موسم صيد الميد اليوم الأربعاء آملًا أن يكون هذا الموسم وفيرا بالأسماك، ما يساهم في خفض الأسعار للمستهلكين.

وقال الصويان في تصريح له أن ممثلين من مجلس ادارة اتحاد الصيادين قد التقوا سابقا بنائب المدير العام لشئون الثروه السمكية المهندس ناصر تقي كما التقوا مدير عام هيئه الزراعه بالتكليف المهندس علي الفارسي يوم الاثنين وكان لقاء جدا مثمر وبناء وإيجابي، حيث استمع لمطالب اتحاد الصيادين وأمر بفتح موسم صيد اسماك الميد بالاول من يونيو، وأشار إلى أن الاتحاد يحاول جاهدا توفير الأسماك المحلية في الأسواق بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وعبر الصويان عن طموحات الصيادين في السماح لهم بصيد الميد في جون الكويت تحت اشراف كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة، لافتا إلى أن الاتحاد لازال بانتظار رد هيئه البيئه بخصوص السماح للصيادين بصيد اسماك الميد فقط بجون الكويت اسوة بالاخوه الحداقه والتي وافقت البيئه علي السماح لهم بالصيد داخل جون الكويت وفق الضوابط والشروط التي وضعتها والحجز المسبق علي منصتها، مشددا على أهمية دراسة هذا المطلب والموافقه عليه، خاصة أن اسماك الميد لا تتوفر بكميات المطلوبه لتغطي طلب السوق والمستهلكين في الأماكن التي حددها قرار الثروه السمكية رقم 2017/78 داعيا المسؤليين إلى إعادة النظر في هذا الطلب لأن اسماك الميد تعيش في المياه الضحلة وقريبه من الشواطئ.

ونوه بأن الاتحاد سوف يستمر في المطالبه بحقوق عموم الصيادين وتوصيل صوتهم إلى المسؤولين، وسيعمل جاهدا لإزالة كافة التحديات التي تواجه مهنة الصيد آملًا تحقيق جميع مطالبنا قريبا مع الاستمرار فى بذل الجهود لتوفير الامن الغذائي بالاسواق للمستهلكين من الاسماك والربيان المحلي.