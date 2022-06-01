“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأربعاء تدشين وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء في المملكة المغربية بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الوجهة الجديدة تخدم قاصدي السياحة والاستثمار وزيارة الدار البيضاء علاوة على تمكين المقيمين من الجنسية المغربية السفر إلى بلدهم بشكل مباشر.

وأفاد رزوقي بأن «الخطوط الكويتية» ستقوم خلال الأشهر المقبلة بمتابعة هذه الوجهة لدراستها وإمكانية زيادة عدد رحلاتها إليها.

من جهته قال سفير المملكة المغربية لدى البلاد علي ابن عيسى في تصريح مماثل ل«كونا» إن إطلاق وتدشين الخط الجوي بين المغرب والكويت يسهم في التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف ابن عيسى أن هذه الوجهة تعكس العلاقات القوية والمتينة بين البلدين والتي تتميز بالتعاون والتنسيق في مختلف المجالات ومنها اتفاقية النقل الجوي التي سمحت بافتتاح هذه الوجهة.

بدوره أكد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الإدارة العامة للطيران المدني صالح الفداغي في تصريح ل«كونا» دعم «الطيران المدني» للخطوط الجوية الكويتية لتنفيذ خططها في التوسع.

وأشار الفداغي إلى تعاون «الطيران المدني» مع كل شركات الطيران التي تريد أن تشغل رحلاتها التجارية من وإلى دولة الكويت بعد أن تتقدم بكتاب رسمي إلى الإدارة بتشغيل الخط أو إضافة رحلات.

وبين أن «الطيران المدني» يقوم بدراسة كل طلب تقدمت به شركة الطيران لمعرفة مدى قدرة مطار الكويت الدولي على استيعاب الرحلات إلى جانب النظر في الأمور التعاقدية.

وأعلنت «الخطوط الكويتية» في 7 فبراير الماضي إطلاق 17 وجهة جديدة بإجمالي 57 وجهة.