برشلونة يعلن تأجير ملعبه للجماهير لخوض مباريات: الساعة في «كامب نو».. بـ 300 يورو

أعلن نادي برشلونة عن فتح ستاد كامب نو معقله التاريخي، أمام الجماهير الراغبة في اللعب على أرض الملعب، وذلك مقابل 300 يورو عن كل فرد.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، أتاح النادي النادي الكتالوني إمكانية اللعب على ملعب الكامب نو من قبل العامة خلال المدة من 6 وحتى 11 يونيو الحالي، وذلك لمدة تصل إلى 60 دقيقة.

وقال النادي في بيانه: «هل حلمت يوما باللعب في كامب نو؟ يمكن أن يصبح حلمك الآن حقيقة واقعة، تعال بمفردك أو مع الأصدقاء واستمتع بالمباريات التي ينظمها نادي برشلونة في كامب نو هذا الصيف».

وأضاف البيان: «سيرافقك طاقمنا الفني إلى المكان الذي تم إعداده لك لتغيير متعلقاتك وترك متعلقاتك، حيث ستستعد للخروج إلى أرض الملعب».

وتابع: «سنخرج إلى الميدان معا عبر نفق غرفة الملابس مثل اللاعبين المحترفين، وسيكون لديك 15 دقيقة للإحماء، وستتاح لك فرصة فريدة للعب مباراة مدتها 60 دقيقة في كامب نو بقيمة 300 يورو فقط للاعب الواحد».

وسيكون بمقدور اللاعبين استخدام غرفة تبديل الملابس قبل وبعد المباراة، والإحماء على أرض الملعب لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق اللقاء.

وسيضمن كل لاعب المشاركة ما لا يقل عن 40 دقيقة من اللعب المتواصل.

ويشمل هذا العرض والمياه، وجهاز الرعاية الطبية الأولية، والدخول في جولة لمتحف كامب نو.

كما أوضح البارسا أن المشتركين في هذا العرض سيخرجون من النفق المؤدي لغرف الملابس معا، كما يفعل اللاعبون المحترفون في المباريات الرسمية.