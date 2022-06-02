“الجمارك” تحبط تهريب 107 آلاف كبسولة “لاريكا” قادمة في طرود بريدية

تمكّن رجال الشحن الجوي بجمرك المطار، من ضبط كمية كبيرة من المخدرات، تصل لنحو 107 آلاف كبسولة من مادة «اللاريكا» المخدرة، آتية من الصين.

وفي التفاصيل، فقد وردت إلى مبنى الشحن الجوي 3 طرود من الصين، إلا أن رجال الجمارك انتابهم الشكّ تجاهها، وبتفتيشها عُثر على مايقارب من 107 آلاف كبسولة تقريباً من مادة «اللاريكا» المخدرة، تم إخفاؤها داخل الطرود.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.