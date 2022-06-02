السفير السعودي: تأشيرات العمرة أونلاين قريباً

بينما أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سلطان بن سعد استعداد المملكة العربية السعودية لاستقبال مليون حاج منهم 15% من حجاج الداخل و85 % من خارج المملكة موزعين على جميع الدول الإسلامية، وفق الحصص المخصصة لهم، زف بشرى سارة للجميع قائلاً: «بعد الانتهاء من موسم الحج ستكون التأشيرات أونلاين أو عبر التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية، حيث يمكن لكل مسلم أو راغب في أداء العمرة الدخول على التطبيق المختص وملء بياناته وبعدها تصدر له التأشيرة وهو جالس دون الحاجة للذهاب إلى السفارة».

وأوضح سلطان بن سعد في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته أمس في احتفال السفارة الإيطالية بالعيد الوطني، أن سفارة المملكة العربية السعودية لا يوجد عليها أي عبء أو علاقة بتأشيرات الحج والعمرة التي أصبحت تصدر من وزارة الحج والعمرة في المملكة مباشرة والسفارة تلصق التأشيرة وتسلمها للمكاتب.

ولفت إلى أنه تم التواصل بين وزارة الحج والعمرة في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية المسؤولة عن الحجاج في جميع الدول الإسلامية وكذلك بعض المكاتب المعنية في الدول غير الإسلامية.

وحول السماح باستخدام تأشيرة العمرة للسياحة وزيارة المدن السعودية الأخرى، قال «لا شك أن الحاصل على تأشيرة العمرة له الحق في زيارة جميع مناطق المملكة وكذلك الذين لديهم تأشيرة الدخول إلى المملكة لديهم الحق في أداء العمرة سواء الحاصلين على تأشيرة عمل أو زيارة».