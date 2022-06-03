“الصحة”: التوسع في عيادات الإقلاع عن التدخين لتصل إلى 11

أعلنت وزارة الصحة تحديث خطة عمل خدمة عيادات المساعدة في الإقلاع عن التدخين، وتضمنت الخطة المحدثة التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتصل إلى 11 مركزا، موزعة على مختلف المناطق الصحية.

وقالت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. دينا الضبيب، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، إن الخدمة تأتي بالتعاون بين الإدارة والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين، مضيفة أن قائمة المراكز التي تتوافر فيها الخدمة، تشمل مراكز عبدالله عبدالهادي الصحي وعلي ثنيان الغانم وعبدالرحمن عبدالمغني في منطقة العاصمة، والرابية في الفروانية، ومركزي الرميثية وحولي الغربي في منطقة حولي، والعيون بمنطقة الجهراء، والظهر وشرق الأحمدي في منطقة الأحمدي.

وأفادت د. الضبيب بأن الهدف من هذه العيادات، التي تتولى تقديم الخدمات العلاجية والاستشارية، هو مساعدة المدخنين بمختلف أعمارهم وأجناسهم، والذين لديهم الرغبة والاستعداد التام للإقلاع عن تعاطي التبغ، من خلال الفحص والمتابعة والعلاج عبر خطة علاجية ترتكز على أحدث البروتوكولات العالمية، مبينة أن الإشراف على العيادات تقوم به نخبة من الأطباء الذين اجتازوا البرنامج التدريبي لعلاج إدمان «النيكوتين» من قبل جهات معتمدة عالميا، بغية مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين.