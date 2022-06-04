برشلونة يستضيف حفلات الزفاف على ملعبه لتحسين موارده المالية

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن قرار إدارة برشلونة، بالسماح بإقامة حفلات الزفاف على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني.

يأتي ذلك لتحسين موارد النادي المالية، في ظل معاناة النادي الكتالوني على المستوى الاقتصادي خلال الفترة الماضية الأمر الذي أثر سلبا على قوة الفريق الفنية.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن برشلونة سمح بإقامة حفلات الزفاف على ملعب كامب نو بتكلفة تتراوح من 1600 يورو إلى 13500 يورو.

يأتي ذلك في إطار سياسة إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا بالعمل على إعادة هيبة النادي على المستوى الاقتصادي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية للفريق الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يُمكن استئجار الملعب للعب مباراة مدتها 60 دقيقة، بسعر 300 يورو للشخص الواحد.

وفقد برشلونة لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي لصالح ريال مدريد الغريم التقليدي والذي تُوج باللقب للمرة الـ35 في تاريخه.