محليات

سفارتنا في هولندا تطالب المواطنين المسافرين عبر مطار سخيبول أمستردام بالتواجد قبل إقلاع الطائرة بـ 5 ساعات

7 يونيو، 2022
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أهابت سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا بالمواطنين المسافرين عبر مطار سخيبول أمستردام بضرورة التواجد قبل الوقت المقرر لإقلاع الطائرة بخمسة ساعات على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات السفر بوقتٍ كافٍ، نظراً للإضرابات المتكررة من قبل الموظفين العاملين بالمطار، مع ضرورة الإلتزام بتعليمات شركات الطيران الناقلة والتواصل معها في حالة إلغاء الرحلة لإعادة جدولتها.

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