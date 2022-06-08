الصندوق الكويتي للتنمية يموّل مشروع بنية تحتية للتعليم ونصباً تذكارياً في الأردن

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الأربعاء، مع الحكومة الأردنية اتفاقية قرض لتمويل مشروع للبنية التحتية للتعليم العام في المملكة بقيمة 38.3 مليون دولار، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم يقوم الصندوق بموجبها بتشييد نصب تذكاري في عمّان تعزيزاً للروابط التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين.

ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم المدير العام للصندوق الكويتي مروان الغانم ووزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة.

وقال الغانم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقية تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه في «قمة مكة» بالتزام دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية للأردن على شكل قروض لقطاعي التعليم والصحة.

وأضاف ان الاتفاقية مخصصة لإنشاء وإعادة تأهيل فصول دراسية في مختلف مناطق المملكة.

وبيّن ان الاتفاقية تؤكد التزام دولة الكويت الذي بلغ منذ «إعلان مكة» الى الان نحو 50 في المئة من المبلغ المتلزم به، مشيرا الى ان مجموع الاتفاقيات الموقعة مع الأردن بلغ للآن اربع اتفاقيات بقيمة اجمالية تبلغ 250 مليون دولار «وستتواصل باقي المشاريع».

وعن مذكرة التفاهم، قال الغانم انها تأتي في إطار مشروع انشاء نصب تذكارية في الدول التي ينشط فيها الصندوق، لافتا إلى أن النصب التذكاري الذي يمثل العلاقة بين الصندوق الكويتي والمملكة الأردنية الهاشمية سيقام في احدى الساحات العامة.

من جانبه، قال وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة إن الاتفاقية تبني على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وستمكن الجانب الأردني من انشاء المدارس العامة لاستيعاب المزيد من الطلبة الأردنيين والمضي قدما في اصلاح قطاع التعليم في المملكة.

وعن مذكرة التفاهم، قال إنها تشكل رسالة حول ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من خلال نصب تذكاري، مشيداً بالمساعدات التي قدمتها دولة الكويت للتنمية في الأردن.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تشييد نصب تذكاري في العاصمة الاردنية عمان «تعزيزا للروابط التاريخية الوثيقة القائمة بين دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية»، مشيداً بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت لبلاده.

ووصف الشريدة العلاقات الاردنية – الكويتية بانها نموذج في المنطقة لمستوى التعاون والتنسيق على كافة المستويات، معرباً عن «تطلعه دائما إلى تطوير هذه العلاقات بدعم كبير من قيادتي البلدين الحكيمتين».

وأعرب عن شكره لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه الى الاردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة والتي ارسى دعائمها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأشار الشريدة الى اجتماع عقد مع الوفد الكويتي سبق التوقيع تم خلاله تأكيد أهمية العمل العربي المشترك في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الكبيرة.