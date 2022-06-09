إيقاف عمل مركز خدمة الشامية وتخصيصه إلى مركز خدمة الهوية الوطنية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز تيسيراً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد، وفي هذا السياق ونظراً لان الفترة القادمة تعتبر فترة الذروة لتجديد جوازات السفر.

وأعلنت الإدارة العامة لمراكز الخدمة عن وقف استقبال معاملات خدمة المواطن في فرع الشامية اعتباراً من بعد اليوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 ولمدة أربعة أشهر وسيتم تخصيص الفرع مركزاً لخدمة الهوية الوطنية وتجديد جوازات السفر، وأهابت الإدارة بالمواطنين التابعين لمحافظة العاصمة الراغبين في إنجاز معاملاتهم مراجعة مراكز خدمة اليرموك والضاحية والروضة.