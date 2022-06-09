عمادي: الانتهاء من تشكيل لجان بعثة الحج الكويتية

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي أن «اللجنة العليا انتهت من اختيار أعضاء اللجان والفرق العاملة ووضعت اللمسات الأخيرة في تقسيم آلية العمل والمهام المناطة بكل لجنة من بين لجان بعثة الحج، بعد أن منّ الله علينا بزوال الوباء واستئناف تيسير رحلات الحج وعودة الحياة الطبيعية».

وقال عمادي إن «بعثة الحج الكويتية التي كانت وستبقى إن شاء الله مثالاً متميزاً يشار إليه بالبنان بين مثيلاتها من بعثات الحج في الدول الخليجية والعربيه والإسلامية إلا أن هذا النجاح ما كان ليبقى لولا تضافر جهود جميع أعضاء البعثة من مختلف الوزارات كوزارة الأوقاف والصحة والإعلام والداخلية والخارجية إضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء وهيئة الشباب والرياضة والهلال الأحمر الكويتي».

وبين أن «جميع أعضاء بعثة الحج الكويتية هم سفراء الكويت أمام العالم الإسلامي، فلنكن خير سفراء لبلادنا فالكويت تستحق أن نقدم لها الكثير من جهدنا ووقتنا، خصوصاً أننا سنتعامل مع جميع الحجاج من مختلف الدول ومع السلطات في المملكة العربية السعودية، فلابد أن نظهر أمام كل أولئك بصورة مشرقة تعكس الصورة الحقيقية للكويت».

وتابع: «إن البعثة في الموسم الماضي ظهرت بصورة مميزة، وواصلت تحقيق النجاح الذي تحقق في السنوات الماضية، وهذا ما نريده أن يتحقق خلال موسم الحج لهذا العام، كما نؤكد على أهمية التمسك بالريادة».

وشدد عمادي على «ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والتعليمات الطبية والنظم والقوانين الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حتى تكون بعثة الحج في طليعة الجهات التي تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في إنجاح موسم الحج».

وأكد أن «بعثة الحج الكويتية ستعمل على متابعة وإنجاز كل ما من شأنه توفير الأجواء الإيمانية الملائمة لجميع حجاج دولة الكويت سواء قبل السفر او أثناء التواجد في الاراضي المقدسة».

وشكر عمادي حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تبذل قصارى جهدها في خدمة الحجيج، بالرغم من المتغيرات الصحية التي زامنت وأعقبت مراحل انتشاء وباء فيروس كورونا المستجد، سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان أعمالهم يوم القيامة.