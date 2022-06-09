قطر تعلن عن تفاصيل استضافة المشجعين من الأقارب والأصدقاء خلال كأس العالم

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، اليوم الخميس، عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين في دولة قطر لاستضافة ذويهم وأصدقائهم خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستنطلق منافساتها في 21 نوفمبر المقبل.

ودعت اللجنة العليا جميع المشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم إلى تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيا الرقمية، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى الدولة، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام مجانا في أيام المباريات، موضحة أنه إذا لم يرغب المستضيف في حضور المباريات، فإنه لن يحتاج إلى بطاقة هيا عند استضافته أقاربه وأصدقاءه من حاملي تذاكر المباريات القادمين من خارج قطر.

وأشارت إلى أن المواطنين والمقيمين لن يحتاجوا إلى بطاقة هيا للعودة إلى قطر في حال سفرهم خارج الدولة خلال فترة البطولة، لافتة إلى أن من بين خطوات تقديم الطلبات للحصول على بطاقة هيا الرقمية تأكيد المشجع القادم من خارج قطر مكان إقامته في الدولة خلال البطولة، وفي حال رغب المشجع القادم من خارج قطر حامل تذاكر المباريات الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء، فإنه ينبغي على المستضيف تسجيل وحداته السكنية عبر صفحة مكان الإقامة البديل على منصة هيا.

وذكرت اللجنة أن المشجعين القادمين من خارج قطر سيتمكنون من استخدام بطاقة هيا كتأشيرة دخول للبلاد، موضحة أنه ليس هناك حاجة إلى تأكيد حجز مكان الإقامة قبل البدء في تقديم طلبي للحصول على بطاقة هيا، إلا أنها نبهت إلى أنه لن تكتمل عملية تقديم طلب بطاقة هيا للمشجعين القادمين من خارج قطر إلا بعد التحقق من مكان الإقامة عبر بوابة هيا.

وتستضيف دولة قطر النسخة الأكثر تقاربا في المسافات في تاريخ كأس العالم، والتي تبدأ في 21 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر من هذا العام، حيث تقع الاستادات المونديالية الثمانية التي تحتضن مباريات البطولة على بعد ساعة واحدة بالسيارة من وسط مدينة الدوحة، ما يمكن المشجعين واللاعبين من التواجد دائما في مكان واحد، علاوة على ذلك ستحظى جماهير كرة القدم بفرصة لا مثيل لها لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات.

كما بينت أن بطاقة هيا تتيح للمشجعين الدخول إلى استادات البطولة (مع تذكرة مباراة)، والدخول إلى دولة قطر (للمشجعين القادمين من خارج الدولة)، واستخدام وسائل النقل العام بالمجان في أيام المباريات، إضافة إلى التخطيط لتنقلاتهم عبر تطبيق هيا، بحسب الموقع الرسمي للحصول على البطاقة، مضيفة أن الطبيعة المتقاربة للمسافات في قطر ستنعكس إيجابيا على تجربة المشاركين من اللاعبين والمشجعين، مع توفر خيارات النقل المتطورة المتاحة للجماهير، والتي تشمل شبكة المترو الحديثة، والطرق السريعة، والحافلات الكهربائية.

ويخطط آلاف المشجعين من أنحاء العالم للسفر إلى قطر بعد أقل من ستة أشهر، والإقامة مع عائلاتهم وأصدقائهم من سكان قطر خلال منافسات المونديال التي تتواصل على مدى 28 يوما في ثمانية استادات، في نسخة هي الأكثر تقاربا في المسافات في التاريخ الحديث لبطولة كأس العالم.

وينتظر أن توفر النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 منصة فريدة لتعريف العالم بدولة قطر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لاكتشاف المعنى الحقيقي للضيافة التي يشتهر بها القطريون والعرب.