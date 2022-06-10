قرداحي يهاجم دول الخليج: لم يقدموا لنا شيئا منذ 10 سنوات

هاجم وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، دول الخليج، قائلا إنها لم تقدم شيئا لبلاده منذ نحو 10 سنوات، وهو ما أثار جدلا واسعا.

قرداحي وفي مقابلة له عبر قناة “آي نيوز” العراقية قبل نحو أسبوعين، قال إن دول الخليج تخلت عن لبنان منذ 10 سنوات، مضيفا: “نقطة مي واحدة ما أعطونا، صهريج مازوت واحد حتى الناس يتدفوا بما فيهم حلفاءهم ما أعطونا”.

وبرغم مرور نحو أسبوعين على المقابلة، إلا أن تصريح قرداحي تم تداوله بشكل مكثف اليوم الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وربط ناشطون بين تصريح قرداحي عبر القناة العراقية، وتصريحه صيف العام الماضي عن رفضه الحرب السعودية في اليمن، وهو التصريح الذي انتشر بعد توليه حقيبة وزارة الإعلام، ما دفع دولا خليجية إلى مقاطعة لبنان، ما اضطر قرداحي لتقديم استقالته.