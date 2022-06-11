“التربية”: ما نشر عن رفض “العرض الفنلندي” لتطوير التعليم بالبلاد.. غير صحيح

أكدت وزارة التربية أن ما نشر على بعض المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي حول رفض الوزارة عرض فنلندي لتطوير التعليم بالبلاد، عار تماما عن الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إحدى الشركات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، قد تقدمت بكتاب إلى وزارة التربية تقترح من خلاله تقديم عرضاً للتعاون مع شركة خاصة فنلندية لها علاقة بوزارة التعليم الفنلندية، بحسب ما ورد في كتاب الشركة، وقد تم إحالة الكتاب إلى القطاعات المختصة في هذا الشأن.

واذ تنفي وزارة التربية نفيًا قاطعًا وجود أي عرض رسمي من وزارة التعليم بدولة فنلندا وان كل ما أثير حول هذا الأمر جانبه الصواب، أكدت أنها حريصة كل الحرص على تطوير المنظومة التعليمية واستغلال كافة الامكانات المتاحة التي من شأنها الارتقاء بالتعليم في دولة الكويت.

ودعت وزارة التربية جموع المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات التي تثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتحقق من المعلومات من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول عليها.