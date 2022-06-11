البطل الكويتي بدر الأسود يحصد ذهبية العالم لـ”الغوص الرياضي”

حقق لاعب منتخبنا الوطني للغوص الرياضي بدر الأسود المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته ضمن منافسات بطولة العالم «فئة الانتشال»، المقامة حالياً بمدينة الفنيدق المغربية.

وجاء تتويج البطل بدر الأسود بالذهبية، بعد منافسة قوية مع عدد من أبطال العالم في اللعبة، وسط أجواء إشادة من المتابعين للمنافسات.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس الأول بمشاركة 23 دولة حيث مثل منتخبنا الوطني كلا من: بدر الأسود، سالم المطيري، فهد سالمين وفيصل التميمي.

‏من جانبه اكد رئيس الوفد الكويتي بالبطولة، أمين السر العام في النادي الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي، أن لاعبو المنتخب استعدوا بصورة جيدة للبطولة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الأسود للميدالية الذهبية وهو أمر يدل على التركيز الكبير للاعبين بقيادة بدعم وتوجيه من مدير المنتخب علي الصايغ.