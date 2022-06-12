محليات

اختبارات طلبة الصف ال12 العلمي والأدبي تنطلق وسط أجواء ملائمة

12 يونيو، 2022
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وسط أجواء ملائمة ومناسبة انطلقت صباح اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 لطلبة الصف الثاني عشر بقسميها (العلمي) بامتحان مادة الرياضيات و(الأدبي) بمادة اللغة الفرنسية.
وحرصت وزارة التربية على توفير كل السبل والإمكانات لأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021-2022 واتخذت لهذا الغرض كل الاستعدادات اللازمة ولجميع الصفوف والمراحل التعليمية.

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