اختبارات طلبة الصف ال12 العلمي والأدبي تنطلق وسط أجواء ملائمة

وسط أجواء ملائمة ومناسبة انطلقت صباح اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 لطلبة الصف الثاني عشر بقسميها (العلمي) بامتحان مادة الرياضيات و(الأدبي) بمادة اللغة الفرنسية.

وحرصت وزارة التربية على توفير كل السبل والإمكانات لأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021-2022 واتخذت لهذا الغرض كل الاستعدادات اللازمة ولجميع الصفوف والمراحل التعليمية.