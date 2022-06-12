وسط أجواء ملائمة ومناسبة انطلقت صباح اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 لطلبة الصف الثاني عشر بقسميها (العلمي) بامتحان مادة الرياضيات و(الأدبي) بمادة اللغة الفرنسية.
وحرصت وزارة التربية على توفير كل السبل والإمكانات لأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021-2022 واتخذت لهذا الغرض كل الاستعدادات اللازمة ولجميع الصفوف والمراحل التعليمية.
اختبارات طلبة الصف ال12 العلمي والأدبي تنطلق وسط أجواء ملائمة
وسط أجواء ملائمة ومناسبة انطلقت صباح اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 لطلبة الصف الثاني عشر بقسميها (العلمي) بامتحان مادة الرياضيات و(الأدبي) بمادة اللغة الفرنسية.
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