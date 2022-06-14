الإمارات: غرامة 3 آلاف درهم لمخالفي إلزامية الكمام في الأماكن المغلقة

شددت الإمارات العربية المتحدة على إلزامية ارتداء الكمام في الأماكن المغلقة، ومعاقبة المخالفين بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وذلك بعد «رصد تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات».

وأعلنت الإمارات، أمس، ارتفاع الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ 100 في المئة في أقل من أسبوع، وعليه قررت تحديث نظام المرور الأخضر في برنامج الحصن، وتقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوماً إلى 14 يوماً، كإجراء احترازي وقائي، بدءا من غد الأربعاء.

وأشار المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر البريك العامري، إلى أن المنظومة الوطنية كافة عملت ومنذ بداية الازمة على قراءة الوضع الوبائي في الدولة محلياً وعالمياً ومتابعة كافة المستجدات والمؤشرات، حيث تم أخيراً رصد ارتفاع في عدد إصابات كوفيد-19 في عدة دول عالمياً، بالتوازي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ 100 في المئة في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات.

وتابع: «لوحظ أيضا عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بفيروس كوفيد 19، ما يهدد سلامة المجتمع ويسبب تفشي الفايروس بسبب انعدام مسؤولية الأشخاص»، مؤكدا أن أي شخص يتسبب بتفشي فيروس كوفيد- 19 سيكون معرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.

وأعلن العامري، تحديث نظام المرور الأخضر في برنامج الحصن، وتقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوماً إلى 14 يوماً، كإجراء احترازي وقائي يهدف إلى ضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات، مشيراً إلى أن تفعيل هذا التحديث سيطبق على جميع الفئات بدءاً من غد الأربعاء باستثناء العاملين في القطاع التعليمي والطلبة حيث سيتم تفعيل القرار لهم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 وذلك لارتباطهم بفترة الاختبارات، كما سيتم التشديد على عملية التحقق من تطبيق الحصن في جميع الأماكن المطبق بها المرور الأخضر بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع.

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