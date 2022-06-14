بدر المطوع.. عميد لاعبي العالم رسمياً برصيد 196 مباراة دولية

انتزع لاعب منتخب الكويت لكرة القدم بدر المطوع اليوم الثلاثاء رسميا لقب عميد لاعبي العالم برصيد 196 مباراة دولية بعد تخطيه الماليزي تشين آن صاحب الـ 195 مباراة.

وشارك المطوع في وقت سابق من اليوم في مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأردني ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2023 التي انتهت بنتيجة (0 – 3) تأهل على إثرها منتخب الأردن للنهائيات.

وبدأ قائد المنتخب الوطني وفريق نادي القادسية مشواره مع المنتخب عام 2003 وهو في ال18 من العمر ومثل (أزرق القدم) في عدد من المنافسات ومنها تصفيات كأس العالم وتصفيات وبطولات كؤوس آسيا والخليج وغرب آسيا إضافة إلى مباريات دولية ودية.