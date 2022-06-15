السند: الوضع الصحي في البلاد مطمئن

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الوضع الصحي مستقر ولا يدعو للقلق، لافتا الى أن الوزارة تراقب عن كثب الوضع الصحي داخليا وخارجيا قبل وأثناء وبعد جائحة (كوفيد-19).

وقال السند في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر زراعة الخلايا الجذعية اليوم، إن هناك تواصلا ما بين الوزارة والمنظمات العالمية بهذا الشأن، لافتا إلى أنه تم رصد ارتفاع لحالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق حول العالم ودول الخليج بما فيها الكويت.

وأوضح أن الحالات لازالت في ارتفاع إلا أن الوضع في المستشفيات لا يدعو للقلق من ناحية العناية المركزة أو الأجنحة، لافتا إلى أن العناية تخلو من الحالات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مواسم الحج والسفر، مشددا على ضرورة تجنب الحجاج للأماكن المغلقة والمكتظة والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية.

ودعا السند الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات والالتزام بالعادات الصحية السليمة وفي حال شعر الشخص بأي اعراض تنفسية عليه اعتزال الآخرين، لافتا الى أنه من الأنسب عدم ذهاب الأطفال للأندية الصيفية تفاديا لنقل العدوى.