النواب المعتصمون يواصلون اعتصامهم والمبيت في مجلس الأمة لليوم الثاني على التوالي

يواصل النواب المعتصمون في مجلس الأمة اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، رفضاً لما وصفوه «بتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن، ‏والابتزاز السياسي».

وأصدر النواب المعتصمون في مبنى مجلس الأمة بياناً اليوم، للتأكيد على استمرارهم في الاعتصام حتى تتحقق المطالب الدستورية.

وقال النواب في بيانهم «نحن النواب المعتصمون في مجلس الأمة، نحيي الشعب الكويتي بكافة أطيافه وتوجهاته، على مؤازرتنا منذ أن بدأنا اعتصامنا، متداعين لدعمنا للاستمرار بما شرعنا فيه».

وأضاف البيان «نتوجه بجزيل الشكر والعرفان للمواطنين والنواب السابقين والقوى والتيارات السياسية، وكل من أعلن تأييده لموقف النواب في الاعتصام سواءً عن طريق البيانات أو التصريحات أو التواصل المباشر، وتحية تقدير وامتنان لرجال ونساء الكويت ممن يواصلون التواجد في ساحة الإرادة، لما يقدمونه لنا من دعم معنوي كبير، والذي كان ومازال دافعاً لنا للدفاع عن الدستور وكرامة الشعب».

وجاء في البيان «ونؤكد للشعب الكويتي – في اليوم الثاني للاعتصام – بأننا مستمرون بدعمكم وتكاتفكم معنا حتى تتحقق مطالبكم الدستورية».

على جانب آخر، سلطت وكالة رويترز الضوء على اعتصام النواب في مجلس الأمة من أجل الضغط للإسراع في تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها قبل أكثر من شهرين.

وقالت رويترز أن الحكومة لم تصدر بيانا بشأن الاعتصام ولم يتسن الوصول للمتحدث باسمها للتعليق.