منحة الـ 3 آلاف دينار الصرف الأسبوع المقبل

أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم الخميس انتهاء إجراءات صدور القانون الخاص بمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم البالغة ثلاثة آلاف دينار كويتي (نحو 78ر 9 آلاف دولار أمريكي) وزيادة المعاشات التقاعدية.

وقال الوزير الرشيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم اعتماد القانون الذي جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم.

وأوضح أن موعد صرف المنحة سيكون الأسبوع المقبل وذلك بعد التنسيق مع البنوك على إجراءات الصرف. وتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة السياسية على سرعة اعتماد القانون وحسن اهتمامها وعظيم رعايتها لهذه المبادرة التي أدخلت السرور على قلوب المتقاعدين. وثمن الجهود المستمرة لجميع العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدمة المتقاعدين.