نظرا لإضراب “النقل العام”.. سفارة الكويت تدعو المسافرين عبر مطار بروكسل الإثنين لاتباع التعليمات

أهابت سفارة دولة الكويت لدى بلجيكا اليوم بالمواطنين المسافرين عبر مطار بروكسل الدولي الاثنين المقبل (20 يونيو الجاري)، ضرورة اتباع التعليمات نظرا للمعلومات الصادرة من وسائل الإعلام البلجيكية عن إضراب العاملين في قطاعات النقل العام.

ودعت السفارة في بيان المواطنين الموجودين في بلجيكا إلى ضرورة الوصول الى مطار بروكسل قبل الموعد المقرر للإقلاع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات السفر بالإضافة الى الاتصال على شركة الطيران الناقلة والتواصل معها والتأكد من حالة الرحلة والالتزام بالتعليمات.

وأوضحت السفارة أن وسائل الإعلام البلجيكية أعلنت عن إضراب العاملين في قطاعات النقل العام في بلجيكا بالإضافة الى إعلان شركة الطيران البلجيكية إلغاء نصف رحلاتها من مطار بروكسل الدولي بسبب إضراب العاملين في المطار.

وأكدت السفارة أنها على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الضرورية اللازمة للمواطنين من خلال التواصل على أرقام الطوارئ التالية: 00320477775801 0032026477950.