تحذير جوي: انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر بسبب الغبار

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع الامواج البحرية لاكثر من 7 قدم.
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