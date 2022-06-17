محليات

تحذير جوي: انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر بسبب الغبار

17 يونيو، 2022
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حذرت إدارة الأرصاد الجوية من نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع الامواج البحرية لاكثر من 7 قدم.

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