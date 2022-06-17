تحذير جوي: انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر بسبب الغبار

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع الامواج البحرية لاكثر من 7 قدم.