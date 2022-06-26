“بلدية حولي” تغلق مقهى وتحرر 8 مخالفات في السالمية

أغلق فريق طوارئ بلدية حولي مقهى وحرر 8 مخالفات خلال جولتين نفذهما في منطقة السالمية في إطار الجهود الرقابية لفرق بلدية الكويت.

وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة، مشيرا إلى أن الجولتين التي تم تنفيذهما ميدانيا على المحلات والمقاهي بمنطقة السالمية أسفرتا عن غلق مقهى بالسالمية بالجولة الأولى لاستغلاله المحل بمزاولة نشاط تجاري (مطعم ومقهى) قبل الحصول على ترخيص من البلدية واستخدام ترخيص لمحل آخر، فتم تحرير مخالفة وغلق المقهى، أما في الجولة الثانية التي تم تنفيذها على المحلات فقد أسفرت عن تحرير 7 مخالفات لعدم الالتزام بالقرارات والقوانين المعمول بها في البلدية.

ودعا السبعان أصحاب المحلات والمقاهي الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.