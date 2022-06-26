نص اعترافات قاتل الطالبة المصرية نيرة في المحكمة

كشف قاتل فتاة المنصورة نيرة أشرف خلال جلسة محاكمته صباح اليوم، الكثير من تفاصيل العلاقة التي كانت تجمعه بـ نيرة .

وقال في اعترافاته إنه “كان ينفق عليها وإنها كانت تحكي له مشكلات بينها وبين والديها، وإنهما على علم بقصة حبّهما”، وتابع: «لكن عندما ذهبت مرة لمنزلها اكتشفت أن أسرتها لا تعلم شيئا عن القصة».

وأكمل: «كنت بصرف عليها مش مخليها عايزة حاجة، إلا أنها اتصلت بي وهددتني بفضحي والاستعانة برجالة للتعدي عليا».

وتابع: «نيرة هددتني كثيرا في مكالمة استمرت ساعة، وأهلي رفضوا قصتنا وأصبت بالصدمة، وقررت رد الشتائم من خلال إيميل جديد، بعدما عملت لي بلوك، من كل حاجة عندها».

وأكمل: «كنا أنا وهي متفقين على الخطوبة.. وكانت بتقول إن أهلها عارفين.. وكل ده كان متسجل في محادثات بيني وبينها، بعد فترة من الارتباط اتضح إنها كانت وخداني مرحلة في حياتها عشان توصل لحاجات معينة.. لما وصلت للحاجات دي سابتني».

وقال القاتل إن “أسرة الطالبة أجبرته على توقيع إيصالات أمانة بواسطة (بلطجية) داخل منزل الطالبة”.

وتحدث عن مكالمة بينه وبين والدها قبل أشهر من الواقعة، قال: «كلمني وقالي عايزين نقعد نحل المشكلة، نزلت أقابله، مكنتش صدمة، اللي أنا شوفته وسمعته كان في دماغي كان متوقعًا، قالي انت انضحك عليك، هي أمها هي السبب في الكلام ده كله، هي اللي عايزاها كده، اعرفي ده وسيبي ده وخدي مصلحتك من كذا حد».

وعن سبب التفكير في القتل، قال: «أمها بعتت بلطجية لوالدها ولي لتخويفي وابعد عن القصة دي، أنا كان في دماغي أنتقم علشان هي أذتني، بس مش بالشكل اللي حصل».

وعن يوم جريمة القتل وواقعة قتلها أمام جامعة المنصورة ، قال: «كان عندي امتحان الباص كان طلع، اللي بيتحرك بعدها 10.30، كنت ناوي خلاص أستناها وهي داخلة من برة، وقولت يارب تيجي متأخر، أو أوصل متأخر ومنتاقبلش وميحصلش حاجة، لقيتها في الباص، وكان السكينة معايا».

ورد على سؤال القاضي «واخد السكينة ليه»، قائلا: «كانت بعتالي تهديد إنها هتعمل فيا .. فمكنتش ضامن أي حد يطلعلي.. فكنت واخدها أدافع عن نفسي، كمان قلت لو حصل فرصة وشوفتها هخلص عليها».

وتابع: «شوفتها في الباص بتضحك، فتعصبت واتضايقت، قولت تستاهلي بقا، كل شوية تبص وتكلم صاحبتها وتبص عليا وتضحك، فأنا اتضايقت وهي متعرفش إن معايا السكينة».

وردًا على سؤال.. هل أنت نادم على قتلها، رد: «طبعا.. أذيت أهلي ونفسي ومكنتش حابب الموضوع يوصل لكده.. والمفروض أمها تتسئل عن ده لأنها السبب».