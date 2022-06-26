وزير التربية يعتمد نتائج الثانوية العامة.. ونسبة النجاح 84.04 %

هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف أبناءه الطلبة والطالبات في الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي بالنجاح والتفوق خلال اعتماد نتائج الاختبارات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وإعلانها عبر شاشة تلفزيون الكويت.

وأكد المضف أن التفوق جهد ما زرعه الكلبة طوال أشهر ، واليوم حصدوا النتيجة، لينالوا بذلك ثمرة كل ما قاموا به من جهد وسعي خلال فترة الدراسة.

وأعـلـن الـوزيـر الـمضف العودة الشاملة لمقاعـد الـدراسـة وإلغاء نظام المجـموعـات، مشيرا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير كـل الخـدمـات الـمـطـلـوبـة كي ينعم أبـنـاؤـنـا الـطـلبة والـطـالـبـات بـمـكـان آمـن يـوفر بيئة تعليمية مناسبة لهم، سـواء خـدمـات الـعقود أو خـدمـات الصيانة والنظافة، إلى جانب خـدمـات الحـراسـة، مؤكدا أن تـوفـر جـميع الخـدمـات سـوف يخـدم العملية التعليمية.

وأضاف الـمضف هناك تنسيق وتعاون مع جهات حكومية عـدة وتطبيق سهـل لإعلان نتائج الـثانـويـة الـعـامـة والاحتفال بـالـمتفوقين وتهنئتهم، إلى جانب تضافـر جـهود كافة الجهات مع وزارة التربية للاستعداد للعام الدراسي القادم، ولاسيما الجهات الرقابية لإنجاز العقود وإتمامها.

ونـوه بـحصول أول طالبة كويتية على نسبة 100 % فـي الـقسم العلمي، لافتا إلى أنها سابقة متمنيا أن تتكرر في السنوات الـمقبلة.