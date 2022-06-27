الأهلي يهبط رسميا للدرجة الأولى بعد تعادله مع الشباب

عاش الأهلي ليلة صعبة، بإعلان هبوطه رسميا من دوري الأمير محمد بن سلمان، إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي بنسختيه القديمة والحديثة.

وجاء هبوط الأهلي بعد تعادله مع الشباب بدون أهداف والتي أقيمت على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ورغم أن الأهلي رفع رصيده إلى 32 نقطة، إلا أنه النقطة لم تكن كافية، ليرافق كل من الفيصلي والحزم إلى الدرجة الأولى، بعد موسم لم ينجح فيه الفريق من إنقاذ نفسه والتعافي من فقدان النقاط بشكل كبير، ويكون اليوم هو أكثر الأيام حزنا على عشاق الفريق الذي رفع كأس الدوري السعودي في 3 مواسم سابقة كان آخرها 2016-2016.

وهبط الفيصلي بعد خسارته من الهلال 1-2، فيما استفاد الباطن من تعادله مع الاتحاد برفع رصيده إلى 33 نقطة، وهو نفس رصيد الفيصلي، لكن الباطن تفوق بفارق المواجهات المباشرة، حيث فاز ذهابا بهدف نظيف، وتعادل إيابا 2-2.

التفاصيل بعد قليل