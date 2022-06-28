برلمان

الغانم: مجلس الأمة قائم حتى صدور مرسوم الحل

28 يونيو، 2022
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قال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، إن «مجلس الأمة قائم، والحصانة قائمة»، داعياً جميع أعضاء المجلس بدءا من الرئيس مرورا بكل النواب، القيام بأعمالهم البرلمانية، حتى يصدر مرسوم حل المجلس الذي يجب أن تسبقه بعض الإجراءات، مثلما تفضل سمو ولي العهد في خطابه.

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