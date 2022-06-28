وقفة احتجاجية لمزارعين أمام مقر اتحادهم.. لاعتماد الكشوفات

نظم عدد من المزارعين، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الكويتي للمزارعين، مطالبين باعتماد تسجيل 947 مزارعاً في كشوفات الاتحاد تمهيداً للمشاركة في الانتخابات لمجلس الإدارة وذلك وفقاً لقرار وزير العدل وللمطالبة بحقوق المزارعين ولدعم المنتج المحلي والمحافظة على الأسعار.