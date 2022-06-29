“الخارجية”: خلل في أجهزة الطوابع أخّر تصديقات المراجعين

أوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بالوكالة في وزارة الخارجية المستشار مشعل المضف، أن خللا في أجهزة الطوابع المالية التابعة لشركة كي نت في مراكز التصديقات التابعة للإدارة تسبب في تأخير أعمال التصديقات للمعاملات الخاصة بالمراجعين.

وأشار المضف إلى أن الإدارة سعت مع الشركة المسؤولة عن هذه الخدمة لإصلاح الخلل وعودة العمل إلى طبيعته المعتادة، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وشدّد المضف على أنه وحرصاً من الإدارة على تقديم خدماتها للمراجعين الكرام وعدم تأخر مصالحهم، فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على العمل وفق آلية تضمن تسيير مصالح المراجعين، الأمر الذي يعيد العمل في مراكز التصديقات إلى طبيعته.