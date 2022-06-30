“الداخلية”: ضبط فتاتين تمارسان أعمالاً منافية للآداب في “حولي”

قالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أسفرت عن ضبط فتاتين تمارسان أعمالاً منافية للآداب العامة بمحافظة حولي.

وأشارت الداخلية في تغريدات عبر حسابها في «تويتر» إلى ضبط 4 أشخاص يديرون مكتب خدم وهمي بمحافظة الجهراء، تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إلى ذلك، تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مركبة أجرة يقوم قائدها بمخالفة قوانين المرور، حيث تم ضبطه وتحرير مخالفة مرورية بحقه وحجز مركبته بكراج حجز المرور.