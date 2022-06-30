رسمياً البصرة تستضيف “خليجي 25”

أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي عن تأكيده بأحقية مدينة البصرة العراقية باستضافة «خليجي 25».

وصوَّت الاتحاد بالإجماع، على استضافة مدينة البصرة العراقية للنسخة 25 من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، المقرر إقامتها من 6 حتى 19 يناير 2023.

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة منافسات «خليجي 25» بمدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات هي العراق «البلد المستضيف»، والبحرين «حامل اللقب»، والإمارات، وقطر، والسعودية، وعمان، واليمن، والكويت.

وكان المنتخب البحريني نجح في الفوز ببطولة «خليجي 24»، للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي كل سنتين في إحدى البلدان الثمانية المنضوية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

يذكر أن العراق ستحتضن البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1979 التي أُقيمت في بغداد، وكان من المقرر أن تستضيف العراق بطولة «خليجي 24»، لكن لم يحدث ذلك بسبب الحظر الذي كان فٌرض على الكرة العراقية وقتها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.