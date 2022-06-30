“الداخلية”: ضبط شخص انتحل صفة فتاة على مواقع التواصل بهدف النصب والإحتيال

أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالاشخاص من ضبط شخص قام بانتحال صفة فتاة على احد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بهدف النصب والإحتيال عن طريق ايهام الأشخاص بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع شخص من خارج البلاد، كما قامت بضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة بمحافظة حولي، وتم احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.