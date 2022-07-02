عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 02 يوليو 2022

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روسيا 2018
“فيفا”: تقنية “نصف آلية” لاحتساب التسلل في “مونديال قطر”
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“الكويت”… زعيم “يد آسيا” للمرّة الأولى
1 يوليو، 2022
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رسمياً البصرة تستضيف “خليجي 25”
30 يونيو، 2022
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سيرينا ويليامز تودع ويمبلدون من أول مباراة
29 يونيو، 2022
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اقتصاد
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
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وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
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“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء
1 يونيو، 2022
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عبدالعزيز بن سلمان: الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران
16 مايو، 2022
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رياضة
روسيا 2018
“فيفا”: تقنية “نصف آلية” لاحتساب التسلل في “مونديال قطر”
1 يوليو، 2022
أضف تعليق
“الكويت”… زعيم “يد آسيا” للمرّة الأولى
1 يوليو، 2022
أضف تعليق
رسمياً البصرة تستضيف “خليجي 25”
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
سيرينا ويليامز تودع ويمبلدون من أول مباراة
29 يونيو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
أضف تعليق
“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء
1 يونيو، 2022
أضف تعليق
عبدالعزيز بن سلمان: الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران
16 مايو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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أقسام أخرى
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“فيفا”: تقنية “نصف آلية” لاحتساب التسلل في “مونديال قطر”
1 يوليو، 2022
أضف تعليق
“الكويت”… زعيم “يد آسيا” للمرّة الأولى
1 يوليو، 2022
أضف تعليق
رسمياً البصرة تستضيف “خليجي 25”
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
سيرينا ويليامز تودع ويمبلدون من أول مباراة
29 يونيو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
أضف تعليق
“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء
1 يونيو، 2022
أضف تعليق
عبدالعزيز بن سلمان: الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران
16 مايو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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سبر أكاديميا
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