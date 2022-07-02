مخترع أول هاتف محمول بالعالم: اتركوا أجهزتكم وعيشوا حياتكم

أعرب مخترع أول جهاز هاتف محمول في العالم عن ذهوله من مقدار الوقت الذي يهدره المستخدمون حاليًا على هواتفهم، وطالبهم بعدم الإفراط في استخدام هواتفهم المحمولة، ناصحًا بأن يستمتعوا ويستفيدوا من أوقاتهم وحياتهم بشكل أفضل، بدلًا من إهدار الوقت على الهواتف، بحسب ما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”.

أدلى مارتن كوبر، البالغ من العمر 92 عامًا، بهذا التصريح خلال مقابلة مع برنامج “بي بي سي بريكفاست” الخميس، ردًا على إحدى المشاركات في الحلقة، والتي ذكرت أنها تقضي ما يزيد عن خمس ساعات يوميًا على هاتفها. انفجر كوبر بالضحك بعدما عقب على حديث المشاركة قائلًا: “هل أنت حقا؟ هل تقضين حقًا خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي بحياتك!”.

في عام 1973، اخترع كوبر هاتف Motorola DynaTAC 8000X وهو أول هاتف محمول في العالم، حيث كان يعمل في شركة موتورولا منذ أكثر من عشرين عاما، وكان محبطًا بسبب تزايد شعبية هواتف السيارات، والتي كانت تستدعي أن يقضي البعض الكثير من الوقت في السيارة لاستخدام الهاتف. وأضاف كوبر في لقاء بثته شبكة CBS، أنه توصل بعد ذلك إلى فكرة صنع هاتف محمول يمكن استخدامه داخل السيارة أو خارجها وفي أي مكان أثناء تواجدهم في الخارج وأداء المهمات.

ومن الطريف أن كوبر ذكر أنه قبل أن يركز على ميكانيكا الهاتف المحمول، تخيل كيف سيبدو شكل الجهاز، قائلاً إنه يريد أن يكون “صغيرًا بما يكفي لوضعه في الجيب، ولكن في الوقت نفسه يسمح حجمه بأن يوضع على الأذن ويلتقط الصوت من الفم”.

ويباهي كوبر بأن أكبر إنجازاته يتمثل في أن كل شخص أصبح لديه رقم هاتف خاص به، حيث إنه حتى ذلك الوقت كانت أرقام الهواتف مرتبطة بأماكن مثل منزل أو سيارة أو مكتب.