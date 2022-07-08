حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري التوجه إلى مشعر الله الحرام (مزدلفة).

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الجمعة ان ذلك جاء وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد (عرفات) وقضاء ركن الحج الأعظم.

وبينت ان ضيوف الرحمن يؤدون عقب وصولهم إلى (مزدلفة) صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبيتون هذه الليلة في (مزدلفة) ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد السبت (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

واشارت الى ان النفرة من (عرفات) إلى (مزدلفة) تعد المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

ولفتت الوكالة الى ان حركة حجاج بيت الله الحرام اتسمت بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.