العثور على جثة طفل في غرب عبدالله المبارك.. مسجل عليه بلاغ تغيب

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ان الادارة العامة للمباحث الجنائية، ادارة مباحث محافظة الاحمدي، تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام، واتضح انه تعرض لجريمة قتل من أحد اقاربه.

وأوضحت الإدارة انه بعد التحريات المكثفة تم التوصل الى مكان الجريمة وبالبحث عن الطفل المفقود تبين ان القاتل قام بدفنه باحدى المناطق، وجارٍ اتخاذ اللازم بحق الجاني واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لاحالتها للجهات المختصة.