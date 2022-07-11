بدأت قوافل الحجيج المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج من خلال حافلات النقابة العامة للسيارات السعودية التي جهزت بكامل الخدمات البشرية والآلية.

وقالت وكالة الانباء السعودية اليوم الاثنين ان ذلك تم وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك وادائهم لطواف الوداع.

واضافت ان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السعودية جندت طاقاتها وإمكاناتها كافة لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1443 هجري.

واوضحت الوكالة ان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السعودية قامت بوضع خطة لطواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر (اليوم الاثنين) والثالث عشر (غدا الثلاثاء).