رئاسة الأركان حول مقتل أحد منتسبيها في معسكرات المباركية: المتسبب سُلم لجهة الاختصاص وجار التحقيق معه

قالت رئاسة أركان الجيش إن معسكرات المباركية التابعة لها شهـدت صباح اليوم الثلاثاء وفاة أحد منتسبيها، وذلك إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد زملائه.

وأضافت أن المتسبب بالواقعة سلم لجهة الاختصاص المعنية، وجار التحقيق معه لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه الواقعة.

وأهابت بوسائل الإعلام ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأخذ تفاصيلها من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وذلك للإجابة والتوضيح عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.