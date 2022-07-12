بايدن يكشف عن أعمق وأدقّ مشهد بالأشعة تحت الحمراء.. للكون

بعد نحو 7 أشهر من إطلاق التلسكوب الفضائي «جيمس ويب»، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن أوّل صورة كاملة الألوان بعدسة المرصد الفضائي قبل الموعد الذي حدّدته وكالة «ناسا»، واصفاً الصورة بـ «التاريخية».

وتُظهِر الصورة أعمق وأدقّ مشهد بالأشعة تحت الحمراء للكون حتى الآن، وفقاً لـ«ناسا».

ومن المقرّر أن تُنشَر بقيّة الصور على موقع «ناسا» الإلكتروني في وقت لاحق مرفقةً بملاحظات من قيادة «ناسا» وتلسكوب «جيمس ويب». وسيتبع ذلك تغطيةً حية لإطلاق الصور المقر.

وأُطلق تلسكوب «جيمس ويب» في ديسمبر الماضي ‏وهو موجود الآن على بعد 1،5 مليون كيلومتر من الأرض.‏ وتطلّب «جيمس ويب» عدّة أشهر من التحضير قبل بدء عمله العلمي، وتضمنت العمليّة تبريد التلسكوب إلى درجة حرارة مناسبة للتشغيل، ومعايرة الأدوات ومحاذاة المرايا. وقد أمضت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة «ناسا» ووكالة الفضاء الكندية ومعهد علوم تلسكوب الفضاء أكثر من خمس سنوات في دراسة وتحديد ما يجب أن يلتقطه «ويب» أولاً من أجل إظهار ما يمكن أن يفعله التلسكوب.

ولـ«جيمس ويب» القدرة على النظر إلى نقاط في الكون أبعد من أي ‏تلسكوب سابق بفضل مرآته الرئيسية الضخمة، وأدواته التي تستقبل ‏إشارات الأشعة تحت الحمراء، ما يتيح له التحديق عبر سحب الغبار.‏