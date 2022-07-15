إسبانيا: 2835 إصابة بجدري القرود

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الجمعة انه تم حتى الآن تسجيل 2835 إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود في البلاد.

وقالت شبكة المراقبة الوبائية الوطنية التابعة لوزارة الصحة الإسبانية في تقرير ان تلك الحالات سجلت في 16 منطقة ذات حكم ذاتي بالبلاد يتصدرها إقليم (مدريد) ب 1211 حالة ثم (كتالونيا) بـ 945 حالة وإقليم (الأندلس) جنوبا مع 292 حالة.

وأضاف التقرير ان 2347 من الإصابات جاءت بين الرجال و20 بين النساء لافتة إلى ان أعمار المصابين تتراوح من ثلاث سنوات إلى 76 سنة موضحة ان أول إصابة تم الإبلاغ عنها في 26 أبريل الماضي. وعلى صعيد الأعراض أوضحت ان المصابين عانوا من الحمى والطفح الجلدي واعتلال العقد اللمفية والوهن وآلام عضلية.