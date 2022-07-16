بايدن: ربط شبكة الكهرباء بالعراق بشبكة مجلس التعاون عبر السعودية والكويت

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة ألقاها من جدة وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، أنه قد بحث الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات خلال مباحثات أجراها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف بايدن «ناقشنا مع القيادة السعودية ملف أمن الطاقة، كما تم الاتفاق على شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس 5G».

وأكد الرئيس الأميركي أن ولي العهد السعودي سبق واتخذ إجراءات بحق المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي.

كما قال أن «قوات حفظ السلام في تيران وصنافير ستغادر مواقعها»، وأضاف «اتفقنا على ربط شبكة الكهرباء بالعراق بشبكة مجلس التعاون عبر السعودية والكويت».